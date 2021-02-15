Ankara'da inşaat sahasında bulunan kemikler müze yetkililerine teslim edildi
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Ankara'da inşaat sahasında bulunan kemikler müze yetkililerine teslim edildi

15.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:52
Ankara'da inşaat sahasında bulunan kemikler müze yetkililerine teslim edildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camisi yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camisi yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu.

Melike Hatun Camisi yanındaki alanda hafriyat çalışmalarını sürdüren işçiler, kazı sırasında bazı kemik parçalarının olduğunu fark ederek polise haber verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri hafriyat çalışmalarını durdurarak, söz konusu alanı güvenlik şeridi içerisine aldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden gelen yetkililer inşaat alanında inceleme yaptı. İnsana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik, müze yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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