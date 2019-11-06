Ankara'da inşaat malzemeleri yandı

Ankara'da inşaat malzemeleri yandı

Ankara'da inşaat malzemeleri yandıANKARA - Ankara'da bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri, alev alev yandı.

06.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:06
Ankara'da inşaat malzemeleri yandı

Ankara'da inşaat malzemeleri yandı

ANKARA - Ankara'da bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri, alev alev yandı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bademlik Mahallesinde bulunan Baruthane Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baruthane Sokakta çalışmalara devam edilen bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Malzemelerin arasında tahtaların bulunması nedeniyle yangın, kısa sürede büyüyerek bütün malzemeleri sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü.

Öte yandan olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Ankara'da inşaat malzemeleri yandı
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