Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi (2)
MÜTEAHHİT VE TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDAÇankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi'nde inşaat kazısında meydana gelen hasar nedeniyle inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.
MÜTEAHHİT VE TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA
Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi'nde inşaat kazısında meydana gelen hasar nedeniyle inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Caner ÜNVER/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver