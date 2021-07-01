Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi (2)
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Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi (2)

Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

MÜTEAHHİT VE TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDAÇankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi'nde inşaat kazısında meydana gelen hasar nedeniyle inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

MÜTEAHHİT VE TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi'nde inşaat kazısında meydana gelen hasar nedeniyle inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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