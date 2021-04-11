Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (7)
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Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (7)

Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (7)

BİNANIN ÇATISI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜAnkara'nın Çankaya ilçesinde, temeli kaydığı için yıkım çalışmalarına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü.

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BİNANIN ÇATISI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, temeli kaydığı için yıkım çalışmalarına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü. Binanın giriş kısmında süren yıkım çalışmasının ilerlemesi nedeniyle çatının yıkıldığı belirtildi.

YIKIM ÇALIŞMASINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ

Açelya Apartmanı'nın yıkımı sırasında binadan kopan bir parça da iş makinasının üzerine düştü. Düşen beton parçasının iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığı belirtilirken, yıkım çalışmasına sabah saatlerine kadar ara verildi.Öte yandan, lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santim kaydığı belirtildi.

Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (7)
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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