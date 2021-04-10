Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (5)

MÜTEAHHİT, HAFRİYAT ŞİRKETİ SAHİBİ VE KEPÇE OPERATÖRÜ SERBESTAnkara'nın Çankaya ilçesinde yapılan inşaat kazısında Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşması nedeniyle, süren soruşturmada gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K.