Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (5)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (5)

MÜTEAHHİT, HAFRİYAT ŞİRKETİ SAHİBİ VE KEPÇE OPERATÖRÜ SERBESTAnkara'nın Çankaya ilçesinde yapılan inşaat kazısında Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşması nedeniyle, süren soruşturmada gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K.

MÜTEAHHİT, HAFRİYAT ŞİRKETİ SAHİBİ VE KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan inşaat kazısında Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşması nedeniyle, süren soruşturmada gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mario Draghi Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Canan Ergüder Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:05:57. #1.16#
title