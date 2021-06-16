Ankara'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kardeş işçi hayatını kaybetti
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Ankara'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kardeş işçi hayatını kaybetti

Ankara'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kardeş işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kardeş, çalıştıkları okul inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu öldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kardeş, çalıştıkları okul inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu öldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi 1922. Sokak üzerindeki okul inşaatının iskelesi henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede 7'nci katta bulunan Şaban (47) ve Mustafa Tınış (51) kardeşler, yere düşerek hayatını kaybetti.

Kardeşlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında polisin, inşaatın müteahhidinin ifadesine başvurduğu bildirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı kalıp ustası kardeşlerin cenazesinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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