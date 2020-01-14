Ankara'da "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi
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Ankara'da "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

14.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:20
Ankara'da

'nın ilçesinde "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

15 İmam Hatip ortaokulunun katıldığı yarışmada, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mahmut Enes Alpsümer birinci, Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Fatih Günesen ikinci, Sincan Şehit Yasin Yüce İmam Hatip Ortaokulu'ndan Baran Özdemir üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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