Ankara'da ilk gün AVM'lerde yoğunluk Ankara'da ilk gün AVM'lerde yoğunlukANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden açıldı.

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden açıldı. Bazı AVM'lerin girişinde kuyruk oluşması dikkat çekti.

Başkent'te market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'ler, koronoavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler ve hazırlıkların ardından yeniden açıldı. Kent merkezinde bulunan AVM'lerden bazılarının girişlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, AVM girişlerinde kuyruk oluşturdu. Maske, yüz koruyucu siperliği ve eldiven takan görevliler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Tek tek ateşleri ölçülerek içeri alınan vatandaşlar için girişlere el dezenfektanı yerleştirildiği de görüldü.

RANDEVULU ÇALIŞMA

Öte yandan, berber, kuaför ve güzellik salonları da bu sabah saat 09.00 itibarıyla açılarak, müşteri kabul etmeye başladı. Kurallara uyarak müşterilerini randevu ile içeri alan berberlerin, maske, yüz koruyucu siperliği ve eldiven taktığı görüldü. Güzellik salonu çalışanlarının ise önlemler kapsamında ayrıca tulum giydikleri görüldü. Güzellik salonu işletmecisi Özge Bilgin Kördemirci, gereken tedbirleri alarak çalışmaya başladıklarını kaydetti. Daha önce randevulu sistemle çalıştıklarını belirten Kördemirci, şöyle konuştu:

"Bu yüzden bizim için çok fazla şey değişmedi. Ancak tedbirlerimizi biraz daha artırdık. Müşteriler geldikleri zaman ilk önce ellerini dezenfekte edecek, ateşleri ölçülecek. Biz de aynı şekilde her gün ateşimizi ölçeceğiz, maskemiz ve siperliklerimiz takılı olacak. Her müşteriden sonra 15 dakikalık bir ara vereceğiz ve müşterilerimizin ile bizim dokunduğumuz her şey dezenfekte edilecek. Dezenfekte edildikten sonra diğer müşterimizi kabul edebileceğiz. Bu süre boyunca su dahil olmaz üzere herhangi bir ikramda bulunamayacağız. Fiyatlarımızda ufak da olsa değişiklik yapmak durumunda kaldık. Çünkü aldığımız hiçbir ürünü eski fiyatından alamadık. Aldığımız ürünleri 50 gün öncesine göre 2 katı fiyattan aldık."

Kaynak: DHA