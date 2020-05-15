Ankara'da ilçe ve mahalle mezarlıklarında da bayram temizliği Ankara'da ilçe ve mahalle mezarlıklarında da bayram temizliği Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle yeniden ziyaretlere açılan mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı.

Ankara'da ilçe ve mahalle mezarlıklarında da bayram temizliği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle yeniden ziyaretlere açılan mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı.

Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını artıran Mezarlıklar Daire Başkanlığı, temizlik ve ağaç budama çalışmalarına da devam ediyor. Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, "Büyükşehir tarihinde ilk defa Ankara'nın 25 ilçesinde ve bu ilçelere bağlı mahalle mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması yapılıyor" dedi.

Temizlik araçları ve ekipmanlarla yoğun bir mesai yürüten Mezarlıklar Daire Başkanlığı, mezarlık temizliği için 228 kişilik bir ekip oluşturdu. Başkent'in tüm ilçelerini mahalle mahalle dolaşarak mezarlıklarda detaylı temizlik çalışması yapılırken, bayram öncesinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıkların genel görünümünün temiz, düzenli ve bakımlı görünmesine özen gösteriliyor. Mezarlıklar içerisindeki ağaçların bakımının da yapıldığı çalışmalar kapsamında, kuruyan ağaç dalları budanıyor ve yabani otlarla dikenli bitkiler sırt tırpanlarıyla biçiliyor.

Polatlı, Ayaş, Güdül, Haymana ve Gölbaşı ilçe mezarlıklarında başlatılan ve 25 ilçenin tamamında temizlik çalışmalarını bitirdiklerini belirten Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, temizliğin mahalle mezarlıklarında da aynı hassasiyetle sürdürüleceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bizim 6 tane çok büyük mezarlığımız var. Bunlardan Karşıyaka sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin en büyük mezarlığı. Bunun dışında Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit, Gölbaşı, Bağlum ve Cebeci Asri Tarihi Mezarlıklarımız bulunuyor. Biz bu 6 mezarlığımızın günlük rutin olarak temizlik işlemlerini yapıyoruz. Bu sene farklı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın sadece Ankara'daki merkez mezarlıklar değil, 25 ilçemizin merkez mezarlıkları ile tüm mahalle mezarlıklarının temizlenmesiyle alakalı bir talimatı oldu. Biz de çalışmalarımıza bu nedenle hız verdik."

İlçe ve mahalle mezarlıklarını tek tek belirleyerek program dahilinde temizlediklerini, gelen talepler doğrultusunda da temizlemeye devam ettiklerini vurgulayan Bozan, "Ramazan ayı olması nedeniyle her ne kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı olsa da hafta içi vatandaşlarımız sürekli mezarlıkları ziyaret ediyor. Amacımız özellikle bayramda vatandaşlarımızın mezarlıklara geldiğinde buraların temizlendiğini görmesi ve gönül rahatlığı içinde dualarını etmesi. Mezarlıklarda ot biçme, çöp toplama, ağaçları budama gibi işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA