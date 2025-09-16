Haberler

Ankara'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı

Ankara'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan ilçesinde bir ikinci el araç lastiği satan dükkan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satan dükkanın kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sabah saatlerinde ikinci el araç lastiği satan bir dükkanı ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından iş yerinde ve bulunduğu binada hasar oluştu. Ekipler, binayı yakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin kundaklandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.