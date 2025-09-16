Ankara'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satan dükkanın kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sabah saatlerinde ikinci el araç lastiği satan bir dükkanı ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından iş yerinde ve bulunduğu binada hasar oluştu. Ekipler, binayı yakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin kundaklandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.