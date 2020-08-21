Ankara'da ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı
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Ankara'da ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı

Baroların yapısında yapılan değişikliğin ardından birlikte hareket etme kararı alan Ankara'daki 10 hukuk derneği, Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatta bulundu.

Ankara'da ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı
21.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:50

Baroların yapısında yapılan değişikliğin ardından birlikte hareket etme kararı alan Ankara'daki 10 hukuk derneği, Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatta bulundu.

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Ankara'da bir araya gelen 10 hukuk derneği de Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruda bulundu.

Yeni baronun kurucular kurulu üyesi olan avukat Eyüphan Korkmaz, Türkiye Barolar Birliği'ne yapacakları başvuru öncesi yaptığı açıklamada, "4 kurucular kurulu üyesi olarak TBB'ye yazılı olarak başvurumuzu yapıp, nasip olursa tüm meslektaşlarımıza elektronik ortamda ikinci baronun kurulma noktasındaki başvuru sürecini başlatmış olacağız. Bu, yılların bir özlemiydi. Belki Ankara'daki bir tıkanıklığın, var olan sorunların çözümü noktasında tatlı bir rekabet içerisinde kronikleşmiş birçok mesleki soruna çözüm oluşturabilme noktasında diğer meslektaşlarımızın bir araya gelmesi noktasında bir gayreti. Bunun için bir araya gelsin" diye konuştu.

Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu üzün süredir devam eden bir sorun. Tüm meslektaşlarımızı kucaklamayan yaklaşım tarzı. En son bu kanunun çıkmasının gerekçelerinden bir tanesi tüm Türkiye kamuoyunu yaralayan Ankara Barosu Başkanının yaklaşımıydı. Belki bu bardağı taşıran son damlaydı ama bunun öncesinde gerek 15 Temmuz'da alınan tavırlar, Gezi olaylarında alınan yaklaşımlar, daha önceki genel kurullardan sonra oluşan diğer grupları hiçbir şekilde kucaklamıyor oluşları, var olan sorunları kronik hale getirdi. Bu da yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulması gereğini doğurdu."

"2 bin avukat arkadaşımızı rahat bir şekilde bir araya getireceğimiz inancındayız"

Resmi olarak başvuruda bulunduklarını ve kuruluş sürecinin ilk anını başlatmış bulunduklarını belirten Korkmaz, "Bugünden itibaren imza toplama süreci yeni başlayacak. Öncesinde biz sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelmeyi, ortak aklı çalıştırmayı arzu ettik. Ankara'da nasip olursa 2 bin avukat arkadaşımızı rahat bir şekilde bir araya getireceğimiz inancındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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