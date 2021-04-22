Ankara'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

ANKARA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

ANKARA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Coşkun yönetimindeki 06 AT 7716 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RG 6894 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ