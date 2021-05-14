İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan C. idaresindeki 06 FC 1273 plakalı otomobil, Aşağı Çavundur Mahallesi Karagöl Caddesi'nde, Hüseyin Acar yönetimindeki 06 AP 8872 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Acar'ın kullandığı otomobilde bulunan Gökhan Tekin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanede polise mukavemet gösteren Oğuzhan C'nin alkollü olduğu belirlendi.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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