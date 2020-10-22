Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

22.10.2020 08:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:48
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

ANKARA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ANKARA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Harun Ö.'nün duran kalbi, yeniden çalıştırılarak, diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı.

?Kaza, saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden Batıkan Y. yönetimindeki 06 NY 302 plakalı otomobil, Harun Ö. yönetimindeki 34 SG 8960 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Harun Ö. ile diğer aracın sürücüsü Batıkan Y. ile yanındaki Burcu Ö., Damlanur G. ve Tuğberk Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu çıkarıldı.

'AİLEME HABER VERMEYİN'Çalışmalar sırasında Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan yaralılardan biri, ailesine haber verilmemesini istedi. Yaralı, "Aileme haber vermeyin sakın, anneannem kalp krizi geçirir" diyerek polislere yalvardı.DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDIHarun Ö.'nün duran kalbi ise sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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