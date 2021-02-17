Son dakika haberi! Ankara'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Ankara'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıANKARA'da, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ayaş Yolunda meydana geldi. Onur B. yönetimindeki 06 BCZ 308 plakalı kamyonet, Ercan K'nın kullandığı 80 AAD 773 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücü Onur B. yaralanırken, yanındaki B.A.D. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Onur B., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. B.A.D'ın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü Ercan K.'nın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazadan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ