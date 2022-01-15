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İki hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Amirliği ekipleri, Batıkent semti İlkyerleşim ile Kardelen mahallelerinde villa ve dubleks tarzı evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 93 adreste güvenlik kameralarını izleyip hırsızları takibe aldı.

Hırsızların tanınmamak için kapüşonlu, koyu giyimli ve kar maskeli gezdikleri tespit edildi.

Çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını E.K. ve Ö.Y'nin yaptığını belirleyen polis, şüphelileri 13 Ocak saat 01.00 sıralarında hırsızlık için girdikleri bir evde yakaladı.

Zanlı E.K. ile Ö.Y, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki hırsızlık zanlısı tutuklandı

İki hırsızlık zanlısı tutuklandı

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Ankara'da villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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