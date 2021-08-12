Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR
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Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve dün Altındağ'da yaşanan olaylara ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili görüntü paylaşarak, açıklama yayınladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve dün Altındağ'da yaşanan olaylara ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili görüntü paylaşarak, açıklama yayınladı. Söz konusu görüntülerin de paylaşılarak yapılan açıklamada, iddia edilen görüntünün başka bir ülkede meydana geldiği vurgulanarak, Provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde meydana geldiği iddia edilen gerçek dışı görüntüler paylaşılmaktadır. Aşağıda yer alan ve Ankara Altındağ ilçesinde meydana geldiği iddia edilen görüntü 2021 yılında başka bir ülkede meydana gelen olaya aittir. Ayrıca, ilimizde kundaklama sonucu araç ya da bina yangını meydana gelmemiş olup bu tür provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR
Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR
Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR
Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik - ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR - Haberler
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