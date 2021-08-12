Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik (2)
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Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik (2)

Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA VALİLİĞİ: GÖSTERİ VE OLAYLAR SONA ERMİŞTİRAnkara Valiliği, yaşanan gerginlik ve çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

ANKARA VALİLİĞİ: GÖSTERİ VE OLAYLAR SONA ERMİŞTİR

Ankara Valiliği, yaşanan gerginlik ve çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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