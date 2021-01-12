Ankara'da iki FETÖ/PDY soruşturmasında 30 gözaltı kararı
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Ankara'da iki FETÖ/PDY soruşturmasında 30 gözaltı kararı

12.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:44
Ankara'da iki FETÖ/PDY soruşturmasında 30 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 astsubay ve 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 13, yine Ankara'da yürütülen farklı bir FETÖ/PDY soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 astsubay ve 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 13, yine Ankara'da yürütülen farklı bir FETÖ/PDY soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 12 astsubay ve 1 'mahrem imam' olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlattı.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen farklı bir FETÖ/PDY soruşturmasında da örgüt hiyerarşisi içerisinde bölge talebe mesulü, ev ağabeyi gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, tepe yönetimi ile irtibat şeklinde deliller bulunan ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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