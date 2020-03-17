Ankara'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Ankara'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Başkentte iki ayrı operasyonda 12,5 kilogram uyuşturucu ile 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

17.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:14
Ankara'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Başkentte iki ayrı operasyonda 12,5 kilogram uyuşturucu ile 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Aramalarda 9 kilo 500 gram eroin, 5 bin 300 uyuşturucu hap ve 26 gram toz kokain ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 1900 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satıyordu

Operasyon sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler, özel üniversitede öğrenci oldukları ve uyuşturucu sattı tespit edilen başka bir grubu takibe aldı.

4 zanlının adreslerinde yapılan aramada 3 kilogram marihuana, 2 tabanca, çok sayıda mermi, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 440 lira ile 200 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.S.Ü ve C.D tutuklandı.

E.S.Ü'nün babası ve kız kardeşinin terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı belirtildi.

Ankara'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

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Ankara'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

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