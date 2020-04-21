Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 80 bin koli gıda yardımı
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Ankara

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 80 bin koli gıda yardımı

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 80 bin koli gıda yardımı Ankara Valiliğince, Vefa Sosyal Destek Grubu Çalışmaları kapsamında il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan gıda yardımı kampanyası başlatıldı.

21.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:25
Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 80 bin koli gıda yardımı

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 80 bin koli gıda yardımı

ANKARA - Ankara Valiliğince, Vefa Sosyal Destek Grubu Çalışmaları kapsamında il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan gıda yardımı kampanyası başlatıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem yaklaşmakta olduğumuz Ramazan ayı hem de genel olarak duyulan ihtiyaçları karşılama noktasında gıda yardım kampanyası da başlattık. Gıda yardımı kampanyamızda birkaç şirketimiz bu konuyu üstlendi ve Ankara genelinde 80 bin paket gıda kolisi oluşturduk" dedi.

Ankara Valisi Şahin, Vefa Sosyal Destek grubu çalışmaları kapsamında gıda kolilerinin ilçelere sevkiyatının başlatılması programına katıldı. Programda konuşan Şahin, korona virüs salgınıyla mücadele dönemi boyunca vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbirin alınmaya gayret gösterildiğini belirtti. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret gösterdiklerini dile getiren Şahin, "Hem yaklaşmakta olduğumuz Ramazan ayı hem de genel olarak duyulan ihtiyaçları karşılama noktasında gıda yardım kampanyası da başlattık. Gıda yardımı kampanyamızda birkaç şirketimiz bu konuyu üstlendi ve Ankara genelinde 80 bin paket gıda kolisi oluşturduk. Ankara genelinde bizim vakıflarımızda ihtiyaç sahibi insanların az çok listesi var. Yıllardır biz bu insanları takip ediyoruz, destekliyoruz. Ankara'da vakıflarımızın tespit ettiği yaklaşık 30 bin civarında bir ihtiyaç sahibi ailemiz var. Ama bu dönemde geçici olarak işini kaybeden, iş yerlerinin kapanması yahut salgın tedbirleri nedeniyle çalışmaması gereken yerlerde istihdam edilmiş vatandaşlarımız şimdi boşta kaldılar. O vatandaşlarımızın da muhtaç olanlarının bu gıda paketlerinden kendilerine taktim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları korona virüse karşı uyaran Şahin, "Devletimizin aldığı bütün tedbirlere riayet etmek hepimizin yararınadır. Bunlar ciddi ciddi istişare edilerek alınan kararlar. Özellikle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri il yönetimleri olarak bizler için ilçe yönetimleri olarak kaymakamlar için önemli yönlendiricidirler. Bunların her birinin mantığı ve amacı vardır. Bütün vatandaşlarımızdan, özellikle Ankaralılardan bu konuda çok daha fazla riayet, hassas uygulama bekliyorum. Ankara, Türkiye uygulamasında en iyi imtihanı veren illerden biri olmuştur tedbirlere uyma, yasaklara riayet etme noktasında. Bütün Ankaralılara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Gıda kolilerinin bulunduğu araçlar, Vali Şahin'in konuşmasının ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 80 bin koli gıda yardımı

Kaynak: İHA

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