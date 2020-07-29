Ankara'da ihalelere giren firma sahibini tehdit edip, gasp eden 2 mafya üyesi yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir nakliye şirketi sahibini ihalelere girip taşıma işi aldığı için tehdit ve gasp eden mafya üyesi 2 kişiyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir nakliye şirketi sahibini ihalelere girip taşıma işi aldığı için tehdit ve gasp eden mafya üyesi 2 kişiyi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkent'te nakliye şirketi bulunan Y.T., taşınır mal ihalelerine girmesinin ardından tehdit içerikli mesajlar alıp, telefonda da tehdit edildi. Y.T.'yi iş yerinde darp eden 2 şüpheli, iş adamından 70 bin TL para istedi. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mafya üyesi M.Ç. ve Y.Ç.'nin taşınır mal ihalelerine girip işi alan kişileri döverek gasp ettiklerini ve haraç topladıklarını tespit etti. Ankara'da geçici ikamet eden zanlılar, olay gününün akşamında yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece birden fazla kişi ile birlikte yağma yapma suçundan tutuklanarak Ankara Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA