Ankara'da hobi bahçelerinden hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

ANKARA (İHA) - ANKARA (İHA) – Ankara'nın Ayaş ilçesinde 7 ayrı hobi bahçesinden hırsızlık yapan 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ayaş ilçesi Gökler ve Tekke mahallelerinde meydana gelen 7 ayrı "bağ ve bahçeden hırsızlık" olayının aydınlatılmasına yönelik Jasat ve Asayiş Timleri tarafından çalışma başlatıldı. MOBESE ve güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarında yapılan incelemeler sonucu şüpheliler T.B., H.Z., S.B., C.B., C.E. ve N.K. tespit edilerek yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan T.B. ve H.Z. isimli şahıslar tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderilirken, S.B., C.B. ve C.E. isimli şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli N.K. ise hakkında "hırsızlık malı bilerek satın almak" suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık olayında kullandığı belirlenen 2 araç da otoparka çektirildi. - ANKARA

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