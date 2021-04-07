Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme

Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma ertelemeANKARA'nın Sincan ilçesinde hobi bahçeleri üzerine inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, ev sahiplerinin iş makinelerinin üzerine çıkarak tepki göstermesi üzerine 1 hafta ertelendi.

Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme

ANKARA'nın Sincan ilçesinde hobi bahçeleri üzerine inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, ev sahiplerinin iş makinelerinin üzerine çıkarak tepki göstermesi üzerine 1 hafta ertelendi.

Sincan Belediyesi, ilçeye bağlı Anayurt Mahallesindeki hobi bahçelerinde bulunan 100 kaçak yapıdan, mahkeme kararı sonuçlanan 10 tanesinin yıkılmasına karar verdi. Ardından bu yapıların yıkılması için geçen hafta ev sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak söz konusu bölgede herhangi bir yıkım gerçekleşmedi. Bunun üzerine belediye ekipleri, bugün yıkım için iş makineleriyle çalışma başlattı. Belediye ekiplerine tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik grup, iş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel oldu. Bu sırada ev sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma ile birlikte TOMA ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye sevk edildi. Jandarmanın ev sahipleriyle görüşmesinin ardından kaçak yapıların yıkılması için 1 hafta daha ek süre verildi. Vatandaşların bazıları bunun üzerine çoğu ahşap olan yapıları sökmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN