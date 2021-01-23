Ankara'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Ankara'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

23.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:56
Ankara'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Devriye gezen polis ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.İ'nin (51), üzerinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, bir evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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