Ankara'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı - Haberler
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Ankara'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelindeki hırsızlık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 6 kişi yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelindeki hırsızlık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 6 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde sondaj malzemeleri çaldığı tespit edilen R.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Çubuk ilçesinde ise bir inşaattan bin kilogram demir çaldığı belirlenen M.C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gölbaşı'nda ise 50 metre bakır kablo ve 80 litre mazot çaldığı saptanan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mamak'ta birden fazla hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Y.A. ise yakalanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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