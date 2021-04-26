Ankara'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı

Ankara'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, iş yerinden 400 kilogram ağırlığında makine dişlileri çalan 4 şüpheliden 2'si jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

ANKARA'da, iş yerinden 400 kilogram ağırlığında makine dişlileri çalan 4 şüpheliden 2'si jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. İş yerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. İl Janrdama Komutanlığı ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine geldikten sonra şüphelilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti. Çevrede yapılan inceleme sırasında otomobili gören ekipler, 'dur' ihtarında bulundu ancak şüpheliler kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucunda otomobilın durdurulduğu sırada 2 şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, Y.T. ve B.K. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalınan 400 kilogram metal makine dişlileri ele geçirildi.Yakalanan Y.T. ve B.K. hakkında adli işlemlere başlandı, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Rıza Kayaalp Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:35:55. #1.14#

title