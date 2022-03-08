Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi yakalandı

Başkent'te, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 5 farklı hırsızlık olayının şüphelileri Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Başkent'te, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 5 farklı hırsızlık olayının şüphelileri Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince, Gölbaşı'nda ve Bala'da bulunan hobi bahçelerinden malzeme çaldığı tespit edilen 2 şüpheli Mamak'ta yakalandı. Yenimahalle'deki Hurdacılar Sitesi'nden malzeme çaldığı belirlenen bir kişi de yine JASAT ekiplerince yakalandı. Sincan'da bir işletmeye ait 200 kilogramlık hurda bakır malzemesini çaldığı saptanan şüpheli de ekiplerce yakalandı. JASAT ekiplerince, Polatlı'daki bir çimento fabrikasından kablo çaldığı belirlenen 2 şahıs Manisa'daki şüpheli bir aracın incelenmesi üzerine tespit ederek yakaladı. Polatlı'daki bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen bir şüpheli yine JASAT ekiplerince yakalandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Polatlı, Ankara, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title