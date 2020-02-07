Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

07.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:44

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, halk pazarında alışveriş yapan G.E. (71), cebinden 2 bin lirasının çalındığını anlayınca polise başvurdu.

Polisin güvenlik kameralardan yaptığı inceleme sonucu şüphelinin eşkali belirlendi. Bunun üzerine ilçeye giriş çıkış yapan araçlar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlardan incelemeye alındı.

Şüphelinin bulunduğu aracın plakasını tespit edildi.

Akyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta bulunan biri kadın 5 kişinin kimliklerini inceleyen polis, 4'ünün sahte kimlik kullandığını belirledi.

Cezaevi firarisi olan şüphelilerden A.G. hakkında 4 yıl 1 ay, R.G. hakkında ise 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5'er suçtan yakalama emri bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.K. hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suç türlerinden 13 yakalama emri, S.G. ve A.G. hakkında ise hırsızlık suçundan kayıt bulunduğu anlaşıldı.

Araçta yapılan aramada, farklı şekil ve renklerde eşarp, şal, pardösü, etek ve kadın elbiseleri bulundu.

Çevre il ve ilçelerdeki çeşitli hırsızlık olaylarına da karıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, R.G. ve M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.G. ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA