08.09.2019 06:00

Ankara'da hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

ANKARA'da, Murat O. iddiaya göre bakır kablo çalmak için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılarak yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi Fatin Caddesi'ndeki elektrik trafosunda meydana geldi. Elektik idaresi ekipleri, mahalle sakinlerinin elektrik kesintisi bildirimi üzerine geldikleri trafoda yerde hareketsiz yatan Murat O.'yu gördü. Elektrik idaresi çalışanlarının bildirimi üzerine olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, Murat O.'nun trafodaki bakır kabloları çalmaya çalışırken akıma kapıldığını belirledi. Polisin çağrısı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Trafodaki akımın kesilmesinin ardından içeri giren sağlık ve itfaiye ekipleri, Murat O.'yu sedyeyle trafodan çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan Murat O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat O.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA