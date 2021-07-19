Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
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Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimleri, trafik kazalarının azaltılması için Ankara'da helikopterle trafiği denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimleri, trafik kazalarının azaltılması için Ankara'da helikopterle trafiği denetledi.

Emniyet birimlerinin Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile yürüttükleri denetimler Konya, Eskişehir ve Samsun yollarında gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı sonuna kadar 20 ilde 122 saat helikopterle, 79 ilde ise 1292 saat drone ile trafik denetimi yapılacak.

Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı
Başkentte helikopterle trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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