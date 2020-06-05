Ankara'da HDP'den protesto ANKARA'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve partililer, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti.

ANKARA'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve partililer, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen grup ve polis arasında arbede yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç ile bazı milletvekilleri ve partililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Polis, izinsiz yürüyüş yapan gruba Atatürk Bulvarı üzerinde engel oldu. Yürüyüşe devam etmek isteyen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Oluç, bulvar üzerindeki Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren Oluç, hukuksuz ve anayasayı çiğneyen bir adım atıldığını belirterek, "Biz HDP olarak, bütün örgütlerimizle, parti yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, cezaevinde olan milletvekillerimizle dimdik ayakta duracağız. Bugüne kadar hiçbir baskıya, hiçbir zulme boğun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Demokratik siyaset alanındaki kararlı duruşumuzla hukukun üstünlüğü, adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelemizi bütün alanlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Söz veriyoruz ki Türkiye'ye demokrasiyi, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, barışı ve adaleti getireceğiz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA