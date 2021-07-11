Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu protestosu
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Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu protestosu

Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu protestosu
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

ANKARA'da bir grup hayvansever, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nun yeterli olmadığını belirterek, protesto etti.

ANKARA'da bir grup hayvansever, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nun yeterli olmadığını belirterek, protesto etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren hayvan koruma derneklerinin üyeleri, Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişilik grup, geçen günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvanları yeterince korumadığını öne sürüp, kanunu protesto etti. Ellerinde, 'Sokak hayvanları yalnız değildir', 'Katliam yasasına hayır' yazılı dövizler taşıyan grup, kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2014 yılında başka bir katliam kanununu geri çektirdi. Şimdi pembe bir tablo çiziyorlar. Yalan rüzgarı halinde bize tuzaklarla dolu bir kanun getiriyorlar. Ben onların Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verdiklerini görüyorum, çünkü basına da yanlış bilgi veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurursak, bu katliam yasası veto edilir. Biz, 'kısırlaştırma yapın, hayvan popülasyonu, insani, tıbbi ve etik koşullarda kontrol altına alınsın' diyoruz" ifadesini kullandı.Polis, eylem sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı, gruptakiler üstleri ve çantaları aranıp alana alındı.


Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu protestosu
Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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