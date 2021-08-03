Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi
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Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi

Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınlarla mücadelede itfaiye personelinin ve halkın, canı pahasına mücadele ederken belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini belirterek, "Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınlarla mücadelede itfaiye personelinin ve halkın, canı pahasına mücadele ederken belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini belirterek, "Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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