ANKARA (DHA) - Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti

ANKARA'da hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, olayın psikolojik etkilerden dolayı çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığı gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Ertan İskender, önceliğinin eski mental durumuna dönmek olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek mesajları aldım. Hayalini kuramayacağınız ya da geleceğinizi göremediğiniz meslekte devam etmeniz çok da mantık işi değil. Ben şu an öyle görüyorum. Gelecekte yapabileceğim bir iş olarak göremediğim için böyle bir karar aldım ama bir kırgınlığım var. Özellikle sağlık sistemiyle ve güvenlik önlemleriyle ilgili bir kırgınlığım var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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