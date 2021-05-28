Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı (3)
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Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı (3)

Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

'KENDİSİYLE KONUŞTUM, DURUMU İYİ' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırıya uğrayan doktorun son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

'KENDİSİYLE KONUŞTUM, DURUMU İYİ' 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırıya uğrayan doktorun son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender'in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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