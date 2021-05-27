Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı (2)

'ŞİFA VEREN ELİ KESMEYE ÇALIŞMANIN AFFI MÜMKÜN DEĞİL'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

'ŞİFA VEREN ELİ KESMEYE ÇALIŞMANIN AFFI MÜMKÜN DEĞİL'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz