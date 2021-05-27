Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı
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Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandıANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Asistan doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı
Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı
Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı
Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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