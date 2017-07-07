Ankara'da Hastanede "Sünnet Polikliniği" Açıldı

Ankara'da, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde sünnet polikliniği açıldı.



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, açılışta yaptığı konuşmada, sünnetin bir ameliyat olduğunu ve hiçbir şekilde hafife alınamayacağını söyledi.



Etkin bir klinikte sünnetin yaptırılmasının önemine işaret eden Üstün, başta yeni doğan çocuklar olmak üzere çocuğunu sünnet ettirmek isteyen vatandaşların kliniklerine başvurması gerektiğini belirtti.



Üstün, şunları kaydetti:



"Sünnet basit bir olay değildir, cerrahi bir ameliyat olarak kabul etmek gerekir. Sünnet öncesi, sünnet esnasında ve sonrasında yapılan hatalar çocuğu psikolojik yönden, fiziki gelişmesini ve fonksiyonlarını ömür boyu etkilemektedir. Sünnet olmadan önce herhangi bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalıdır. Uygun ameliyathane koşullarında yapılmadığında enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar ve kanama ile sonuçlanabilir. Yenidoğan bebeklerde de sünnet doğumdan sonraki ilk birkaç günde yapılabilir. Yenidoğanda yapılan sünnet ağrısız ve daha hızlı iyileşmektedir. Yenidoğanda yapılan sünnet, çocukluk döneminde yapılan sünnete göre psikolojik travma oluşturmaz. Ailelerimiz sünnet sevincini, en hijyenik en konforlu ortamlarda en deneyimli ellerde yaşasınlar amacıyla hastanemizde sünnet polikliniği açılmıştır. Sünnet polikliniğimizde uzman doktorlar tarafından narkoz verilmeden lokal anestezi her yaş grubundaki çocuklarda sünnet edilmektedir."



Yapılan konuşmaların ardından 10 çocuğun toplu sünneti yapılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.



Poliklinik açılışına, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Öner Odabaşı, Tıbbi Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Özdemir, İdari Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Edizer ve hastane çalışanları katıldı.