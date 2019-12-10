Ankara'da hastanede sahte engelli raporu skandalına 95 gözaltı

10.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:39

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Numune Hastanesinde çalışan 20 sağlık personelinin 75 kişiye sahte engelli raporu düzenledikleri ve bu yolla kazanç elde ettiklerini tespit etti. Yapılan operasyonda sahte evrak düzenleyen ve alan 95 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Numune Hastanesinde bir skandalı ortaya çıkardı. 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu aralarında hastanede görevli güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin bulunduğu 20 kişinin sahte engelli raporu düzenleyerek, bu yolla kazanç elde ettikleri tespit edildi. Hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporları ile Sağlık Kuruluna sokarak engelli raporu çıkartılmasını sağlayan 20 şüpheli ile sahte rapor alan 75 kişiye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele polisleri operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 95 kişi gözaltına alındı.



Polis engelli raporu alanları yeniden sağlık kuruluna soktu



Yürütülen soruşturma kapsamında hastane personellerinin şeker hastalığı ve kalp hastalığı olan zanlıların kanlarını hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri, hasta olmayan zanlıları düzenledikleri sahte engelli raporları ile anjiyo, kalp ameliyatı geçirmiş gibi gösterdikleri belirlendi. Böylece raporu düzenleyen ve raporu alan kişilerin Sağlık Kurulunu yanılttıkları, alınan sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarar uğrattıkları ve ücretsiz EGO kartı çıkararak ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları tespit edildi. Polis, operasyon sonrasında zanlıları yeniden Sağlık Kuruluna soktu. Engelli raporu alanların tamamına yakınının yüzde sıfır özür oranında oldukları ortaya çıktı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Öte yandan bazı şüphelilerin kendileri için de sahte rapor çıkardıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA