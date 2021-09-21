Ankara'da halk otobüsünde yankesicilik yapan "Kibar Feyzo" lakaplı şüpheli yakalandı

Başkentte, halk otobüsünde yer vererek güven sağladığı kadının cep telefonu ve cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan "Kibar Feyzo" lakaplı şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin, Feyzullah T. olduğunu belirledi. Çevresindekilerin "Kibar Feyzo" lakabını taktığı belirtilen şüpheli, polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Otobüsün güvenlik kamerasına, Feyzullah T'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta yer verdiği kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğuyla aldığı görüntüler yansıdı.

Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T'nin girişte oluşan kalabalıktaki bir kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.