Ankara'da halk otobüsünde yankesicilik yapan 'Kibar Feyzo' lakaplı şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da halk otobüsünde yankesicilik yapan "Kibar Feyzo" lakaplı şüpheli yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da halk otobüsünde yankesicilik yapan

Başkentte, halk otobüsünde yer vererek güven sağladığı kadının cep telefonu ve cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan "Kibar Feyzo" lakaplı şüpheli yakalandı.

Başkentte, halk otobüsünde yer vererek güven sağladığı kadının cep telefonu ve cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan "Kibar Feyzo" lakaplı şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin, Feyzullah T. olduğunu belirledi. Çevresindekilerin "Kibar Feyzo" lakabını taktığı belirtilen şüpheli, polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Otobüsün güvenlik kamerasına, Feyzullah T'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta yer verdiği kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğuyla aldığı görüntüler yansıdı.

Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T'nin girişte oluşan kalabalıktaki bir kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı İrem Derici Amelia Hamlin
Spor Cristiano Mesut Özil Domagoj Vida Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da halk otobüsünde yankesicilik yapan 'Kibar Feyzo' lakaplı şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:17:25. #1.17#