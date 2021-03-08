Ankara'da halaylı 'Kadınlar Günü' kutlaması
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Ankara'da halaylı 'Kadınlar Günü' kutlaması

08.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:29
Ankara'da halaylı 'Kadınlar Günü' kutlaması

ANKARA'da bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü davullar eşliğinde halay çekerek kutladı.

ANKARA'da bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü davullar eşliğinde halay çekerek kutladı.

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan yaklaşık 200 kişilik grup, 'Kadına yönelik şiddete hayır' pankartı açarak, çeşitli sloganlar attı. Davullar eşliğinde halay çekerek Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar, kadın cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti de protesto etti. Çevrede önlem alan polis ekipleri ise, kalabalığı sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

 

 


Ankara'da halaylı 'Kadınlar Günü' kutlaması
Ankara'da halaylı 'Kadınlar Günü' kutlaması
Ankara'da halaylı 'Kadınlar Günü' kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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