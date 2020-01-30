Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

30.01.2020 02:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 02:01

ANKARA'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 1 kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sırlarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Söğütözü yönünde giden Serkan Can Polat yönetimindeki 06 ADR 961 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek için refüjden yola atlayan kimliği belirsiz 1 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın ön camı üzerinde hareketsiz kalan yayanın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerinde kıyafetleri bulunmayan yayanın, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken polis, ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıHafif ticari araçtan görüntü Yoldan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA