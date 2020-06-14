Ankara'da hafif ticari araç, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 çocuk ağır yaralı
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Ankara'da hafif ticari araç, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 çocuk ağır yaralı

Ankara'da Çevreyolu Kırıkkale istikametinde giden hafif ticari araç, çok yavaş gittiği iddia edilen kamyona arkadan çarptı.

Ankara'da hafif ticari araç, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 çocuk ağır yaralı
14.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:10

Ankara'da Çevreyolu Kırıkkale istikametinde giden hafif ticari araç, çok yavaş gittiği iddia edilen kamyona arkadan çarptı. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si feci şekilde can verirken 1 çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00'de Ankara Çevreyolu'nda meydana geldi. Kırıkkale istikametinde ilerleyen Burak Karaca (45) idaresindeki 06 FB 4251 plakalı hafif ticari araç, yasal hız limitinin altında seyir halinde olduğu iddia edilen Canşah Helvacı kontrolündeki 25 DH 790 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle arkadan çarpan aracın ön kısmı kamyonun altına girerken şoför Karaca ve araçta bulunan Ezgi Sevinç feci şekilde can verdi. Öte yandan aynı araçta bulunan Burak Karaca'nın 10 yaşındaki küçük oğlu Doruk'ta ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelere göre Karaca ve Sevinç'in araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Doruk Karaca'da olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında kamyon sürücüsü Canşah Helvacı'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan hafif ticari araçtaki boş alkol şişeleri de dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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