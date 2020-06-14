Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
14.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:03

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç,  emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. 

Kaza, saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kırıkkale yönünde ilerleyen Burak Karaca (45) yönetimindeki 06 FB 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen Canşah H.'nin kullandığı 25 DH 790 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ön kısmı kamyonun altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Burak Karaca ile Ezgi Sevinç, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.  Arka koltukta bulunan Doruk Karaca (10) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Doruk Karaca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Karaca ile Ezgi Sevinç'in cansız bedeni ise itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkartıldı. İki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü Canşah H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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