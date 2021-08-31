ANKARA'DA HADİSE RÜZGARI ESTİ

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31 Ağustos 2021, Salı HaberlerRamazan Abilerinden Çocuklara Masal Tadında Şölen...Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünneti vesilesi ile gerçekleşen 'Sünnet Şöleni'nde Başkentlileri ağırladı.

31 Ağustos 2021, Salı Haberler

Ramazan Abilerinden Çocuklara Masal Tadında Şölen…

Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünneti vesilesi ile gerçekleşen 'Sünnet Şöleni'nde Başkentlileri ağırladı. Ankara'nın her yerinden gelen çocukların kurulan panayır alanında eğlendiği şölende, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çocukları yalnız bırakmadı.

Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünnet olduğu 'Toplu Sünnet Şöleni' sebebiyle gerçekleşen eğlence dolu programlarla çocuklara unutulmaz bir cumartesi günü yaşattı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen şenlikte sihirbaz, sihirli balon şov, jonglör gösterisi, yüz boyama, balonlu etkinlik, masal kahramanlarından oluşan ekip ve kukla gösterileri ile gerçekleşen şenlikte çocuk sesleri Gölbaşı'nda yankılandı. Sünnet olan çocuklara bisiklet hediyesini takdim eden ve şenlik açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bu yıl başvurularımız sonucunda 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olduk. Sünnet olan çocuklarımıza hediyelerini de takdim ettik. Güle güle kullansınlar. Allah damatlıklarını göstersin" dedi.

Mustafa Yıldızdoğan bu akşam Hadise ise Yarın Akşam Sahnede

Bu vesile ile Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nı adeta bir panayır alanına çevirdiklerini aktaran Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: "Vatandaşlarımız zaten salgın sebebiyle bunalmış, parklara çıkamamıştı. Çocuklarımız oyun alanlarından uzak kalmıştı. Bütün çocuklarımızın ve ailelerinin katılabildiği, renkli organizasyonlar ve oyun alanları sayesinde minik kardeşlerimize güzel bir hafta sonu yaşattık. Bununla da kalmadık. Vatandaşlarımız için de konserlerimizi hayata geçirdik. Akşam Mustafa Yıldızdoğan konseri ile yarın ise 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Hadise konseri ile kutlayacağız. Şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. "

Şenliğe büyük ilgi gösteren çocuklar ve veliler ise mutluluklarını dile getirdi. Özellikle salgın döneminde bunalan çocuklar için güzel bir fırsat olduğunu aktaran aileler "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bu etkinlikler ile keyifli bir hafta sonu geçirdiler" dedi.

Kaynak: Habermetre

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