Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı
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Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı

ANKARA'da hacizli araçları otoparka götürme bahanesiyle çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen 8 şüpheli, polisin düzenlediği 'Garaj' operasyonunda gözaltına alındı.

23.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:39
Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı

ANKARA'da hacizli araçları otoparka götürme bahanesiyle çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen 8 şüpheli, polisin düzenlediği 'Garaj' operasyonunda gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto ekipleri, kendilerini maliyede olarak tanıtan 2 kişinin, hacizli 12 aracı otoparka çekme bahanesiyle çaldığını tespit etti. Polis ekiplerinin 2 aylık teknik takibi sonucu, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şafak vakti şüphelilerin evlerine 'Garaj' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında otoparkçı, yedek parçacı ve çekici sürücülerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çalınan 12 araç ise polis ekipleri tarafından bulunarak yediemin otoparkına çekildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü: -Şüphelilerin gözaltına alınması-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Haber:  Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Kaynak: DHA
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