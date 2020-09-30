Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
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Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın

30.09.2020 05:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 05:19
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın

ANKARA'da, Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda bulunan 3 katlı kafede çıkan yangın, panik yarattı.

ANKARA'da, Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda bulunan 3 katlı kafede çıkan yangın, panik yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, kafe kullanılamaz hale geldi. 

Altındağ ilçesi Ulus semtinde tarihi Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda yer alan bir kafede saat 02.43'te yangın çıktı. Yangın alarmının devreye girmesi üzerine güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Ancak, mutfak kısmında başlayan alevler, dakikalar içinde çatıyı tutuşturdu.Kısa süre sonra da olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından kafe kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki kafede korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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