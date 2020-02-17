Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

17.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:12

Ankara'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Etimesgut ilçesinde Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan Ekinci, polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, Ekinci'nin ise tedavi gördüğü Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Silah sesinin duyulmasının ardından okuldaki öğrencilerin tahliye edildiği ve olay sırasında içeride olmadığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olayın ardından okul müdürünün sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Kaynak: AA