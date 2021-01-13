Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı
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Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

13.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:19
Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

ANKARA'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşi Hasan Hüseyin G.'nin darbedildiğini gören Kutsal G., pompalı tüfekle 3'ü kadın 4 kişiyi yaraladı.

ANKARA'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşi Hasan Hüseyin G.'nin darbedildiğini gören Kutsal G., pompalı tüfekle 3'ü kadın 4 kişiyi yaraladı. Çift, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.'nin darbedildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı. Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı. Diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Mikail Sönmez'i ayakta tedavi ederken, hayati tehlikeleri olmayan diğer 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Hasan Hüseyin G. ile eşi Kutsal G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfeğe de el konuldu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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